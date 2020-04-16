Büyükşehir'den 'Siper maske' hamlesi - Son Dakika

Büyükşehir'den 'Siper maske' hamlesi

Günde 500 maske üretiliyor

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı meslek edindirme merkezleri olan ESMEK'ler, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları için koruyucu önlük imalatının son sürat devam ettiği ESMEK'ler de, şimdi de siper maske üretimine başlandı. ESMEK eğitimcileri ve çalışanlarından oluşan özel bir ekip, market çalışanları, güvenlik güçleri ve sağlıkçıların kullanımına sunulmak üzere imal ettikleri siper maskelerle göz doldurmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İçinde bulunduğumuz bu zor dönem toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmek ve kenetlemekle kalmadı, aynı zamanda neleri başarabileceğimizi de ortaya koydu" dedi.

Salgınla mücadeleye ESMEK katkısı

Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim alanında marka yapılanmaları olan ESMEK'lerin salgınla mücadele sürecinde seferber olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, "ESMEK çalışanlarımız, sağlık personellerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geçtiğimiz hafta itibariyle koruyucu tulum ve önlük imalatına başlamıştı. Bu çalışmaya ek olarak şimdi de siper maske üretimine başlandı. ESMEK personellerimizden oluşturulan özel bir ekip, günde 500 adet siper maske imal ederek, kullanıma hazır hale getiriyor" diye konuştu.

Söz konusu siper maskelerin genellikle market çalışanları, güvenlik güçleri ve sağlıkçılar tarafından kullanıldığını hatırlatan Sekmen, "İnsanların birbirleriyle yoğun temas halinde oldukları alanlarda bu maskeler çok büyük bir ihtiyacı gideriyor. Biz de ESMEK'leri bu doğrultuda harekete geçirerek, salgınla mücadele sürecine yeni bir ivme kazandırmış olduk" şeklinde konuştu.

"Her sıkıntının üstesinden geldik"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Türkiye'de çok ciddi bir mücadelenin sergilendiğini anlatan Başkan Sekmen, "Toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelenin içerisinde bulunuyor oluşu, salgının kısa sürede tehdit olmaktan çıkacağı anlamına geliyor. Çünkü hepimiz aynı hedefe odaklanmış ve kenetlenmiş durumdayız. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum ki; aziz milletimiz bugüne kadar kenetlenerek her türlü sıkıntının üstesinden gelmiştir. Bu sıkıntılı günleri de, Allah'ın izniyle geride bırakmayı başaracağız. Bu süreçte salgına karşı alınan tedbirlere riayet edelim, evlerimizde kalmaya özen gösterelim ve temas ortamını elimizden geldikçe azaltalım" çağrısında bulundu.