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Büyükşehir'den sokak hayvanları için kampanya

53 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sokak hayvanlarına yönelik kampanya başlattı.

Büyükşehir'den sokak hayvanları için kampanya, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sokak hayvanlarına yönelik kampanya başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü sıcak havaların etkisini arttırmasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik kampanya başlattı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaz mevsiminin geldiği bu aylarda sokak hayvanları için en önemli ihtiyaç içme suyudur. Sizlerde kapınızın önüne sadece bir kap su koyarak sokaktaki canlarımıza destek olabilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza sokak hayvanlarımıza göstedikleri hassasiyet için teşekkür ediyoruz" denildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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