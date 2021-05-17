- Büyükşehir'den sokak hayvanları için sıcak yuva - Son Dakika

- Büyükşehir'den sokak hayvanları için sıcak yuva

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yaşayan sokak hayvanları için gönüllü hayvanseverlerle iş birliği yapmayı sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek ve olumsuz hava koşullarından korumak için bin adet kulübe satın aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde can dostlarını unutmuyor. Sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, can dostları için konforlu alanlar oluşturmaya devam ediyor. Sokak hayvanları için ilk kez bin adet kulübe satın alınırken, su geçirmez özellikteki kulübelerin montaj işlemlerine de başlandı.

Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki eskimiş ve kullanılmaz hale gelen kulübeler kaldırılırken, yeni kulübelerin bir ay içerisinde can dostların kullanımına sunulacağını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, şu bilgileri paylaştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi'nde misafir ettiğimiz sokak canlarının yaşam standartlarını yükseltmek için kulübe satın aldık. Burada bulunan sokak hayvanlarımızın sıcaktan, soğuktan ve yağmurdan etkilenmemesi amacıyla alandaki bütün kulübelerimizi yaklaşık 1 ay içerisinde değiştireceğiz. 'Başkent'te her canlı değerlidir' sloganı ile çıktığımız bu yolculuk gerek kendi bakımevlerimizde gerekse kent genelinde artarak devam edecek."