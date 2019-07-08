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Büyükşehir'den sokak hayvanları uyarısı

21 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sokak hayvanları için önemli bir uyarıda bulunarak bina, müstakil ev ve site gibi ikamet edilen hanelerin kapı girişlerine, işyerlerinin önlerine koyulacak bir kap suyun hayvalarınn yaşamı...

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde sokak hayvanları için önemli bir uyarıda bulunarak bina, müstakil ev ve site gibi ikamet edilen hanelerin kapı girişlerine, işyerlerinin önlerine koyulacak bir kap suyun hayvalarınn yaşamı için hayati önemine dikkat çekildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla sokak hayvanlarının su ihtiyacına yönelik duyarlılık çağrısında bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sıcak havaların etkisini arttırdığı bugünlerde sokak hayvanlarının da en büyük ihtiyacı sudur. Minik dostlarımızın ihtiyaçlarına yönelik Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları hassasiyetle sürdürüyor. Vatandaşlarımız da bina, müstakil ev ve site gibi ikamet edilen hanelerin kapı girişlerine, iş yerlerinin önüne koyacakları bir kap su ile sokak hayvanlarımızın yanında olabilir. Bir kap suyun canlılarımızın yaşamı için çok önemli bir yere sahiptir. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyor, teşekkür ediyoruz" denildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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