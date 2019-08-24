Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den spor etkinlikleri için Adanalı'ya ulaşım desteği
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir'den spor etkinlikleri için Adanalı'ya ulaşım desteği

33 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve Adanaspor-Eskişehirspor karşılaşması için ulaşım desteği sağlıyor.

Büyükşehir'den spor etkinlikleri için Adanalı'ya ulaşım desteği, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve Adanaspor- Eskişehirspor karşılaşması için ulaşım desteği sağlıyor.


25 Ağustos 2019 tarihinde Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak Karakucak Güreşleri'ne gidecek vatandaşların ulaşım sorununa destek olmak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ek seferler yapacak.


Buna göre Adana Çifte Minare'den Kızıldağ'a sabah saat 07'den itibaren saat 10.30'a kadar her yarım saatte bir otobüs kaldırılacak.


Kızıldağ'dan Çifte Minare'ye dönüş için de akşam saat 17.30'dan 21.00'e kadar yine her yarım saatte bir araç kaldırılacak.


Aynı gün Adana Fatih Terim Stadı'nda geç saatte oynanacak Adanaspor-Eskişehirspor karşılaşmasından eve dönüş için ulaşım sorunu yaşayabilecek taraftarlar adına; 114, 140, 142, 160 nolu otobüsler saat 24.00'e kadar seferlerine devam edecek. Vatandaşlar, bu otobüslerden maç çıkışında ulaşım için yararlanabilecek.


250, 251, 252 nolu Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri de 23.00-01.00 saatleri arasında güzergah değişikliği yaparak, Fuzuli Caddesi'nden geçecek ve maçtan çıkacak taraftarların dönüşüne destek verecek. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirspor, Adanaspor, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Karpuz kabak çıktı" deyip karpuzcunun 19 yaşındaki kardeşini bıçakladı
MHP ilçe başkanı teknede çıkan yangında yaralandı Avukat Teymur: Dernek başkanının Emine Bulut cinayetini öven sözleri 2 ayrı suç içeriyor Karamollaoğlu'ndan memurların maaş zammı sürecine tepki: Hükümet Ali Cengiz oyunu oynuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 13:44:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den spor etkinlikleri için Adanalı'ya ulaşım desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]