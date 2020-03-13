Büyükşehir'den su borçları ve kesintilerine 3 ay erteleme kararı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını ile mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla Kayseri'de 3 ay boyunca su borçlarının askıya alınarak su kesintisi yapılmayacağını açıkladı.



Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı Türkiye genelinde alınan ve son derece başarıyla yürütülen tedbirlerin Kayseri'de de uygulandığını belirtti. Toplu ulaşım araçları başta olmak üzere halkın yoğun bulunduğu açık alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ve tedbiri elden bırakmadıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, bu konuda vatandaşların herhangi bir kuşkuya kapılmaması gerektiğine işaret etti.



Genel olarak yürütülen tedbirlerle birlikte kişisel hijyenin ve tedbirin de önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Büyükkılıç, vatandaşa yardımcı olabilmek için tüm imkanların seferber edildiğini ve bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) olarak vatandaşın yanında yer almak için su borçlarına yönelik karar aldıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:



"Kayseri Büyükşehir Belediyesi son günlerde tüm dünyada etkili olan koronavirüsü için gerekli bütün önlemleri alarak Kayserili vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu amaçla yapılan tüm temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızı ekonomik olarak sıkıntıya düşürmeden günlük hayatlarını rahatlıkla devam ettirebilecek düzenlemeleri de hayata geçiriyor. Temizliğin ve hijyenin son derece önemli olduğu bu günlerde KASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kayseri'de borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin su kesinti ve borçlarını erteledik." - KAYSERİ