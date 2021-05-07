Başkentte yenilenen tren yıkama hattı arıtma sistemiyle yüzde 95 su tasarrufu sağlandı - Son Dakika

Metroda kullanılan vagonların hijyeni için yenilenen tren yıkama hattı arıtma sistemiyle yüzde 95 su tasarrufu sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, su tüketiminde tasarruf odaklı farkındalık çalışmaları çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi'nde 16 yıldan bu yana atıl olan tren yıkama hattı yenilendi.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, çalışmaya ilişkin, suyun geri kullanımıyla vagonların yaklaşık 2,5 dakika süren dış temizliği sayesinde metroların arıza yapma oranın da azaldığını belirtti.

Güre, şunları kaydetti:

"16 yıldır kullanılmayan yıkama sistemi için bir çalışma başlattık. Filtre, pompa, yıkama fırçaları gibi birçok ekipmanı değiştirerek, yenileyip tamir ettik. En önemlisi de arıtma sistemini yeniden dizayn ettik ve çalışmaya başlattık. Bu sayede de yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlıyoruz. Yıkamadan sonraki kalan atık su sisteme geliyor ve arıtılıyor. Tekrar devri daim yaparak trenlerin dış yıkamasında kullanılıyor."