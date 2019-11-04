Büyükşehir'den süt üreticisine destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede 200 üreticiye süt verimliliğini ve miktarını artırmak maksadıyla imzaladığı protokol kapsamında süt otu dağıtımı yaptı. Başkan Yücel Yılmaz, belediye olarak üreten ve çabalayan tüm üreticilerin yanında olacaklarını vurguladı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik desteklemeler devam ediyor. Destekleme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokolle 12 ilçede 200 üreticiye, kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak ve süt verimini artırmak amacıyla süt otu dağıtımı yapıldı. Böylelikle üreticinin tohum ihtiyacının yüzde 50'si protokol kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çakırca tarafından imzalanan Süt Otu (Reygras Otu) Yetiştirme Projesi Protokolü kapsamında; üreticilerin kaba yem ihtiyacı karşılanarak hayvanların süt verimini ciddi anlamda artıran süt otunun çiftçiler tarafından bilinirliği artırıldı. Özellikle küçük üreticilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen olan projeyle 2000 dönüm civarında süt otu ekimi gerçekleştirildi. 12 ilçede 200 üreticiye, kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dağıtımı gerçekleştirilen süt otuyla her bir çiftçi 10'ar dönüm ekim yapıyor.



Çiftçi daha çok kazanacak



Balıkesir'in tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Üreten, çabalayan her çiftçimizin yanındayız. Balıkesir, süt üretiminde Türkiye'de söz sahibi olan bir şehir. Süt üretiminde artışı sağlamak, verimliliği artırmak ve çiftçimizin daha çok kar elde etmesini hedefleyerek protokolü imzaladık. Üreticilerimize hayırlı olsun." dedi. - BALIKESİR