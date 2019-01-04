Büyükşehir'den Süt Üreticisine Soğutma Tankı Desteği
32 dakika önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiğ sütün sağımından sonra soğuk zincirinin sağlanması amacıyla süt üreticileri kooperatiflerine süt soğutma tankı desteği sağladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
, çiğ sütün sağımından sonra soğuk zincirinin sağlanması amacıyla süt üreticileri kooperatiflerine süt soğutma tankı desteği sağladı.
Büyükşehir Belediyesi süt üreticilerinin yüzünü güldürdü. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı süt üreticilerine süt soğutma tankı desteği sağladı. Sıcak olarak sağılan sütün sağlıklı bir şekilde toplanması için Elmalı
Büyüksöyle, Elmalı Çalpınar, Korkuteli Büyükköy
ve Kepez Başköy
Mahallesinde bulunan süt üreticileri kooperatiflerine 4 tonluk süt soğutma tankı verildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:01 Kaynak: İHA
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