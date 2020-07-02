Büyükşehir'den 'Taksici esnafı ve simitçi' açıklaması - Son Dakika

Büyükşehir'den 'Taksici esnafı ve simitçi' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin gündeminde eksik bilgilerle yer alan taksici esnafı ve simitçi büfelerine yönelik açıklama yaparak, "Her iki konuda da kanunlar kapsamında hareket edildiği" vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin gündeminde eksik bilgilerle yer alan taksici esnafı ve simitçi büfelerine yönelik açıklama yaparak, "Her iki konuda da kanunlar kapsamında hareket edildiği" vurgulandı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, değişik mecralarda simitçilerin belediyece muhatap alınmadığı şeklinde kasıtlı yanlış bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki tüm esnafla her zaman yakından ilgilendiği kaydedilen açıklamada, herhangi bir nedenle belediyeye gelen tüm vatandaşların da mutlaka konularıyla ilgili belediyede karşılık bulduğu ifade edildi. Kayseri Simitçiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Behçet Kılıç ile beraberindekilerin 29 Haziran Pazartesi günü belediyeye geldiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Muhataplarının bilmesine rağmen kasıtlı bir şekilde simitçilerin belediyede muhatap alınmadığı bilgisi kesinlikle doğru değildir. Aynı gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, dernek başkanı ve beraberindekileri Başkanlık Toplantı Salonu'nda misafir ederek, kendilerini dinlemişlerdir. Başkan Büyükkılıç, dernek yönetiminin taleplerini dinledikten sonra, kentte ekmek peşinde koşan herkesin destekçisi olduklarını ifade ederek, bunu yaparken de kanun ve yönetmeliklere uymak, şehrin ortak menfaatini gözetmek zorunda olduklarını iletmişlerdir."


Taksici esnafı dinlendi


Büyükşehir Belediyesi'ne bugün bir grup taksicinin "Uygunluk Belgesi" konusunda başvurduğunun ve ilgili Genel Sekreter Yardımcısı da kaydedildiği açıklamaya şöyle devam edildi:


"5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve belediye meclisimizin onayı ile yürürlükte olan "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" doğrultusunda yılda bir defa 90 TL bedel alınarak düzenlenen Ticari Taksi Özel İzin Belgesi ve Ticari Taksi Uygunluk Belgesi konuları ile ilgili talepleri belediyemiz ilgili birimleri tarafından dinlenmiş ve oda yönetimlerinin görüşleri de alınarak kendilerine randevu verilmiştir. Randevu gününe kadar talepleri mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir." - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 'Taksici esnafı ve simitçi' açıklaması - Son Dakika

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