Büyükşehir'den Taksicilere Yeni Durak
39 dakika önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi'nde faaliyet gösteren taksicilere yeni taksi durağı gönderdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Korkuteli
ilçesi'nde faaliyet gösteren taksicilere yeni taksi durağı gönderdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi'ndeki ticari Taksicilere yeni taksi durağı gönderdi. Geçtiğimiz günlerde Ticari taksi durakları temsilcisi Şaban Özbek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'i makamında ziyaret ederek, ilçede bulunan 20 taksici için Taksi Durağı talep etmesinin ardından yeni taksi durağını gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi, PTT
, Pazar Camii önü, Otogar, Hastane önü, Adliye önü gibi ilçenin değişik caddelerinde trafiğin yoğun olduğu noktalara yeni taksi durakları yerleştirdi. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:58 Kaynak: İHA
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
Black Mottled Cinsi Tavuk Yumurtası 200 Liradan Satılıyor
Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz
Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak