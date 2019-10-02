Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den "tarih okumaları" adlı söyleşi
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Büyükşehir'den "tarih okumaları" adlı söyleşi

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarih Okumaları" adlı söyleşide konuşan Payitaht Abdulhamid'in Tahsin Paşa'sı yazar-oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Osmanlı tarihine ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ışık tuttu.

Büyükşehir'den

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarih Okumaları" adlı söyleşide konuşan Payitaht Abdulhamid'in Tahsin Paşa'sı yazar-oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Osmanlı tarihine ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ışık tuttu.


Kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyen büyükşehir, Türkiye Diyanet Vakfı ve Gençlik Merkezi (KAGEM) ile Gaziantep İl Müftülüğünün iş birliğinde Gaziantep İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Payitaht Abdulhamid'in Tahsin Paşa'sı Bahadır Yenişehirlioğlu'nun "Tarih Okumaları" adlı söyleşisinde "İnsan İnşasında Tarih Algısı" konusu ele alındı.


Programa, "Kanaviçe", "Tahta At", "Son Hasat", "Aşk Cephesi", "Kerime", "Kara Güneş" ve son olarak Payitaht dizisinde canlandırdığı Tahsin Paşa rolüyle tanınan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, Osmanlı dönemi ve Türk tarihi detaylandırıldı, geniş kapsamda ele alındı.


Yazar Yenişehirlioğlu, insanoğlunun tarihin taşıyıcısı olduğuna dikkati çekti, gençlerin söyleşiye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.


Programı, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ve Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in yanı sıra çok sayıda öğrenci, söyleşiyi büyük bir keyifle takip etti.


İl Müftüsü Çelik ve yazar Yenişehirlioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

Bahadır Yenişehirlioğlu, Payitaht Abdülhamit, Tahsin Paşa, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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