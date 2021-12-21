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Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyor

21.12.2021 12:46
Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyor

Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyorToprak Ana Tarım Kooperatifi'ne 10 bin adet nergis soğanı hibe edildiYerelden kalkınma hamlesiyle üretimi destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için kooperatiflerle işbirliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyor

Toprak Ana Tarım Kooperatifi'ne 10 bin adet nergis soğanı hibe edildi

Yerelden kalkınma hamlesiyle üretimi destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için kooperatiflerle işbirliği yapıyor. Bu kapsamda Döşemealtı Karaveliler Mahallesi'nde üretim alanı bulunan S. S. Toprak Ana Tarım Kooperatifi'ne nergis soğanı hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü, kırsal bölgelerde ekilemeyen alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması için birçok proje üretiyor. İlçelerin ve mahallelerin iklim ve toprak çeşitliliği dikkate alınarak doğru bitki, doğru çeşit seçimi ile teşviklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, S. S. Toprak Ana Tarım Kooperatifi'ne 10 bin adet nergis soğanı hibe etti.

ÇİÇEKLER KİOSKLARDA SATILACAK

Döşemealtı ilçesinin Karaveliler Mahallesi'nde üretim alanı bulunan Toprak Ana Tarım Kooperatifi tarafından yetiştirilecek olan nergis çiçekleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak. Çiçekler daha sonra şehrin muhtelif noktalarına konulacak kiosklarda satışa sunulacak. Katma değeri olan alternatif ürünleri bölge halkına kazandırmak amacıyla başlatılan proje ile kooperatif üyeleri pazarlama sıkıntısı yaşamadan çiçeklerini satabilecek.

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Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyor
Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyor
Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyor
Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karaveliler, Tarım, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir Belediyesi kooperatifleri destekliyor - Son Dakika


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