Büyükşehir'den Tarsus Sebze Hal Kompleksi'nde asfalt yama çalışması - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri Tarsus'ta, sektörün kalbinin attığı Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde sıcak asfaltla yama ve bakım çalışması gerçekleştirildi.



Bahar aylarının gelmesiyle üst seviyede hareketlilik yaşanmaya başlanan, tır ile kamyonların sıklıkla giriş-çıkış yaptıkları Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi içerisinde bozulan ve tahrip olan noktalar, Büyükşehir ekipleri tarafından kaldırılarak, yerine sıcak asfaltla yama çalışması yapıldı. Komisyoncu dükkanlarının bulunduğu ön bölümün yanı sıra ardiyelerin bulunduğu arka bölümünde de aynı şekilde yama çalışması gerçekleştirildi.



Bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hal esnafına içerisinde dezenfekte bulunan temizlik kitleri dağıtıldı.



Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri, bağlı mahalle yollarında da bakım ve ıslah çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.



Bu kapsamda ekipler, Bahşiş Mahallesi, Mantaş Mahallesi, Karaçerçili Mahallesi, Çiçekli Mahallesi, Yunusoğlu Mahallesi, Tekeliören Mahallesi, Cırbıklar Mahallesi ve Küçük Kösebalcı mahallelerinde yol bakım ve tesviye çalışması yürüttüler.



Gülek Mahallesinde de heyelan olan bölgede mesai harcayan ekipler, yolu güvenli geçiş yapılır hale getirdiler. - MERSİN