Büyükşehir'den Tarsus'taki camilerde kapsamlı temizlik - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan ibadethanelerde hijyen koşullarının sağlanması ve vatandaşların huzur içerisinde ibadet etmeleri açısından temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ibadethane temizlik ekibi, il genelinde olduğu gibi Tarsus'ta bulunan camilerde de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.



Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ederek ibadetlerini gerçekleştirdikleri Tarsus merkez Makam Cami, Ulu Cami, Küçük Minare Cami, Bilal-i Habeş Mescidi başta olmak üzere kent genelinde bulunan birçok ibadethanede Büyükşehir ekipleri tarafından halı yıkama, süpürme, toz alma işlemleri yapılıp, gülsuyu sıkılarak ortamın güzel kokması sağlanıyor.



Biri kadın, 4 kişilik ekip tarafından yapılan temizlik çalışmalarından cami cemaati de memnun kalıyor.



Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri Birimi Sorumlusu Yusuf Nevruz tarafından yakından takip edilen çalışmalar program dahilinde sürekli olarak gerçekleştiriliyor. - MERSİN