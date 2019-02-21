Büyükşehir'den Tasavvuf Müziği Konseri
1 saat önce
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Tasavvuf Müziği Konseri ile devam etti.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Tasavvuf Müziği Konseri ile devam etti. Şehir Tiyatrosu
'ndaki konser ilgiyle takip edildi.
Büyükşehir Belediyesi, Kayserilileri her hafta farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu kez Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Korosu sahne aldı.
Tasavvuf Musikisi Korosu, Şef
Yusuf Hikmet Balak yönetiminde Şehir Tiyatrosu'nda bir konser vererek koro ve solo halinde tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Konser, tasavvuf musikisini sevenler tarafından ilgiyle takip edildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:05 Kaynak: İHA
Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı
Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!
Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden kurtardı
Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır