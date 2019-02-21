Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Tasavvuf Müziği Konseri

Büyükşehir'den Tasavvuf Müziği Konseri

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Tasavvuf Müziği Konseri ile devam etti.

Büyükşehir'den Tasavvuf Müziği Konseri, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Tasavvuf Müziği Konseri ile devam etti. Şehir Tiyatrosu'ndaki konser ilgiyle takip edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayserilileri her hafta farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu kez Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Korosu sahne aldı.

Tasavvuf Musikisi Korosu, Şef Yusuf Hikmet Balak yönetiminde Şehir Tiyatrosu'nda bir konser vererek koro ve solo halinde tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Konser, tasavvuf musikisini sevenler tarafından ilgiyle takip edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Şehir Tiyatrosu, Güncel
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