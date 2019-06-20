Büyükşehir'den Teknik Seminer
24 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin teknik birimlerinde görev yapan personele yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:11 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin teknik birimlerinde görev yapan personele yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde teknik destek eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim semineri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Seminere İdari ve Teknik İşler Koordinatörü Vedat Kılıç
da katıldı.
Seminerde, Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinde görev yapan teknik personele destek eğitimi verildi ve konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi. - KAYSERİ
İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm
Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor
Son dakika! Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı