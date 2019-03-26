Büyükşehir'den Tire'ye Modern Mezbaha

Avrupa Birliği standartlarındaki yeni tesiste kesimden karkasın tartılışına kadar her işlem kamerayla izlenebilecek. Günlük kesim kapasitesi 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvana ulaşabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eski Tire Sebze Hali'ni "Tire Mezbahası"na dönüştürüyor. 6360 sayılı kanun kapsamında Tire Belediyesi'nden devralınan eski mezbaha yetersiz kalınca, Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 bin metrekarelik eski sebze hali bölgesinde, son teknoloji ile donatılacak ve karkasa el temasını ortadan kaldıran gelişmiş sistem oluşturulacak.

Otomatik hat ile günde 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacak Tire Mezbahası, aynı zamanda 500 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvanın karkasını da soğutabilecek. Kesimden karkasın tartıldığı ana kadar tesisteki her aşama kamerayla izlenebilecek. İnsan tüketimine uygun olmayan hayvanlara ait et ve sakatatlar, toprağa geçebilecek hastalık riski ve çıkan emisyon gazının önlenmesi amacıyl a, çevre hassasiyetine uygun bir şekilde aynı tesis içindeki atık yakma fırınında imha edilecek.