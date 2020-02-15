Büyükşehir'den tiyatro ziyafeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den tiyatro ziyafeti - Son Dakika

Büyükşehir'den tiyatro ziyafeti

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro severlerle yeniden buluşturduğu "Oduncular" isimli oyuna ilgi büyük oldu.

Büyükşehir'den tiyatro ziyafeti, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro severlerle yeniden buluşturduğu "Oduncular" isimli oyuna ilgi büyük oldu. Sebahattin Bulut anısına 11-13 Şubat tarihleri arasında İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve köy seyirlik tadında olan oyun, yediden yetmişe herkesin beğenisini kazandı. Yönetmenliğini Yakup Çağlayan'ın yaptığı oyunda Ercan Seval, Feridun Korukçu ve Ahmet Ayık gibi başarılı tiyatro sanatçılarının yanı sıra birçok genç oyuncu da rol aldı. Müzik düzenlemelerini TRT sanatçısı Mehmet Çalmaşur'un, müzik icralarını ise Metin Kara, Yavuz Sürmeli, Evren Örs ve Mustafa Özfidan'ın gerçekleştirdiği oyunda, hafızalarda iz bırakmış olan Erzurum türküleri de seslendirildi.


Geleneksel ortaoyunu biçimde kaleme alınan ve yeni bir daramaturji ile sahnelenen "Oduncular" isimli tiyatro oyununda, bir köy ağasının konağında yaşananlar konu edilirken, müzikle adeta nakış nakış işlenen oyun, dekor ve ışık tasarımıyla da tam not aldı. Eser Dursun'un ışık, Evren Örs'ün de dekor tasarımını üstlendiği oyunun dramaturjisini ise Ziya Kibar yaptı. Erzurumlu halkbilimci, oyun yazarı ve folklor insanı Sebahattin Bulut'un eserini, sıra dışı bir performansla sahneleyen oyuncular, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde üç gün boyunca adeta tiyatro ziyafeti çekti. Sanatseverler, "Oduncular" isimli oyunu tekrar izlemekten büyük keyif aldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür etti. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Genelkurmay Başkanlığın döneminde kaç FETÖ'cü ihraç ettiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! İdlib, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi yönetenler olarak futbolda tarafsızlığımızı korumalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:32:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den tiyatro ziyafeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]