Büyükşehir'den toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren özel toplu taşıma araçlarını denetledi. 11. 12. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri rutin olarak gerçekleştirdiği servis denetimlerine devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, korsan taşımacılığı engellemek ve servislerin gerekli güvenlik önlemlerini alıp almadığını kontrol etmek için sabahın erken saatlerinde denetim yaptı. İstiklal Caddesi'nde yapılan denetimlere kolluk kuvvetleri de eşlik etti. M plaka minibüs, S plaka servis araçları, T plaka taksiler ve özel kuruluşlara ait personel ve öğrenci servis araçlarına yönelik yapılan denetlemelerde, araçların; servis aracı çalışma ruhsatları, ruhsatların vizeleri, güzergah izin belgeleri, araç içi koltuk sayısı, emniyet kemeri, trafik seti, yangın tüpleri ve uygunluğu denetlendi. Ayrıca araç içi genel bakım ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) almış olduğu kararlara uyulup uyulmadığına bakıldı. Denetimler hız kesmeyecek Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde, 140 aracın kontrolü yapıldı. Eksiklerinden dolayı 10 araca yasal işlem yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yapan 2 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin her gün kentin farklı noktalarında devam edeceği vurgulanırken, uygun olmayan araçlarla yolcu taşımacılığı yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi. . Benzer Başlıklar

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