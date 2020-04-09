Büyükşehir'den toplu taşıma araçlarına yakıt desteği - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 ay boyunca özel halk otobüslerine günde 15, dolmuşlara ise günde 10 litre yakıt desteği verecek.



Adana'da faaliyet gösteren toplu taşıma esnafına nisan ve mayıs ayları boyunca yakıt desteği verme kararı alan Adana Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine 2 ay boyunca araç başına günlük 15 litre, dolmuşlara 10 litre yakıt sağlayacak.



Yine merkez ilçeler haricinde, Adana merkeze yolcu taşıyan ilçe otobüslerinden otogara giriş ücreti alınmayacak. Özel hak otobüslerine araç başı 3 bin lira olan güzergah mart taksiti, aralık ayına ötelendi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, zorlukların üstesinden gelmek ve korona virüs salgınının oluşturduğu maddi-manevi tahribatı en aza indirmek için, toplumun her kesimiyle dayanışma göstereceklerini, belediyenin bütün olanaklarıyla halkın yanında olduğunu söyledi. - ADANA