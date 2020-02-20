Büyükşehir'den toplu ulaşım araçlarına sıkı denetim - Son Dakika
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Büyükşehir'den toplu ulaşım araçlarına sıkı denetim

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri öğrenci ve çalışanların daha güvenli şekilde ulaşım sağlamaları için 20 ilçede okul, personel servisi ve toplu taşıma araç denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir'den toplu ulaşım araçlarına sıkı denetim, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri öğrenci ve çalışanların daha güvenli şekilde ulaşım sağlamaları için 20 ilçede okul, personel servisi ve toplu taşıma araç denetimlerini sürdürüyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte öğrencilerin can güvenliğinin en üst seviyede tutulması ve herhangi olumsuzluğun yaşanmaması için il genelinde okul servis araçlarının denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Öğrencilerin evden okula, okuldan eve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak ve okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığını belirlemek için başlatılan denetimler il genelinde yapıldı. Denetimlere katılan şube müdürlüğü ekipleri, okul ve personel servislerini ve toplu taşıma araçlarının otomatik kapı sensörü, emniyet kemeri, kamera sistemi, araç takip sistemi, panik butonu, ışıklı dur levhası, yangın tüpü, ilk yardım çantası, açılan camlarda parmaklık olup olmadığı ve uygunluk belgesi gibi kapsamlı şekilde denetledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini açıkladı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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