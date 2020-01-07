Büyükşehir'den trafiğe 'Akıllı Kavşak' çözümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den trafiğe 'Akıllı Kavşak' çözümü - Son Dakika

Büyükşehir'den trafiğe 'Akıllı Kavşak' çözümü

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent içi trafik akışını rahatlatabilmek için trafiğin en yoğun olduğu noktalardan İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Laura Kavşağı'nda 'Akıllı Kavşak' uygulamasını başlattı.

Büyükşehir'den trafiğe 'Akıllı Kavşak' çözümü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent içi trafik akışını rahatlatabilmek için trafiğin en yoğun olduğu noktalardan İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Laura Kavşağı'nda 'Akıllı Kavşak' uygulamasını başlattı. Yüzde 25 iyileşmenin görüldüğü iki kavşaktan yıllık toplam 6 milyon 290 bin 503 TL yakıt maliyeti tasarrufu elde edilebilecek.


Büyükşehir Belediyesi'nde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı kent içi ulaşımda trafiği daha akıcı hale getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi akıllı kavşaklarla da trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. 'Akıllı Kavşak' sistemiyle kavşaklardan sensörler aracılığı ile elde edilen trafik verisi anlık olarak kullanılarak, sinyalizasyon otomatik olarak ayarlanıyor. Kentin yoğunluk yaşanan iki kavşağı; İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Laura Kavşağı'nda 1.5 aydır kullanılan uygulama sayesinde kısa sürede iyileşme sağlandı.


Yakıt tasarrufu


Uygulamanın hayata geçmesinin ardından her iki kavşakta trafiğin yoğun olduğu 17.00-18.00 saatleri arasında ortalama yüzde 25 iyileşme görüldü. Sürücülerin ve yayaların seyahat sürelerini kısaltmaya yönelik sistem sayesinde iki kavşaktan toplam yıllık 6 milyon 290 bin 503 TL yakıt maliyeti tasarrufu elde edilebilecek. Yakıt tasarrufunun yanı sıra iklim değişikliğinin ve şehirlerdeki hava kirliliğinin en büyük sebeplerinden olan emisyonlarda da ciddi oranlarda azaltım sağlanarak halk sağlığı için önemli fayda sağlanacak.


Geçiş süresinde iyileşme


Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, sistemin çalışması ile ilgili, "Mevcut standart sinyalizasyon sisteminin yerine getirilen sistemle trafik akışı bilgisayar ve kameralarla kontrol edilirken, kavşak içerisinde yaşanan yoğunluğa göre ışıkların süresi kavşak kontrol cihazı anlık olarak karar veriyor. Araç yoğunluğu azalan yönlerdeki ışıklar anlık kırmızıya geçiyor. Yoğun yönler yeşile geçip kavşaklarda rahatlamalar gözleniyor. Kavşak içerisine monte edilen yeni kavşak kontrol cihazı ve sensör görevi gören balıkgözü kamerayla uygulanan teknolojiyle, kavşaktaki trafik 24 saat izleniyor. Sistemle araç sayım ve nesne takibi, sınıflandırma, yaya talep yönetimi, kuyruklanma, kavşak içerisindeki kavşak içi tıkanıklık tespiti, trafik akış yönü raporu, trafik geliş yönü raporu, ters yönde hareket, trafik akım hızları ve araçların kavşakta geçirdikleri zaman takip edilebiliyor" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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