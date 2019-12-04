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Büyükşehir'den trafik kazasına anında güvenlik müdahalesi

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Kandıra Sapağında yaşanan kaza bölgesinde "Kumlama" yöntemi ile oluşabilecek diğer kazaların önüne geçti.

Büyükşehir'den trafik kazasına anında güvenlik müdahalesi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Kandıra Sapağında yaşanan kaza bölgesinde "Kumlama" yöntemi ile oluşabilecek diğer kazaların önüne geçti.


Akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kandıra Sapağında trafik kazası gerçekleşti. Olay yerine zaman kaybetmeden giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaza sonrasında araçtan dökülen yağ nedeniyle yolu kumlayarak yaşanabilecek diğer kazaların önüne geçti. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında ayrıca kaza bölgesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.


Kumlama yöntemi ile yol güvenliği sağlandı


Kandıra sapağında yaşanan kaza sonucunda araçların darbe alması nedeniyle yola yağ, benzin döküldü. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, kaza bölgesine ilk olarak kum serdi. Serilen kum kaza bölgesine dökülen yağ, benzin ve diğer sıvıların neden olabileceği kazaların önüne geçilmesini sağladı. Kumlama yöntemi ile kaza sonrası yoldan geçecek olan diğer araçların kaymaması, başka kazaların yaşanması ve yol güvenliği sağlandı.


Kaza bölgesi temizlendi


Kaza bölgesine serilen kum sayesinde yağ ve benzinin, kum tarafından emilmesi sağlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağ ve benzinden arınan kaza bölgesini süpürgeli araçlar ile temizledi. Büyükşehir ekiplerinin özverili çalışması sonucunda alınan önlemler ile kaza bölgesinde başka kazaların yaşanmaması sağlandı. - KOCAELİ

Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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