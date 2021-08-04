Büyükşehir'den Turgutlulu Muhtarlara Ziyaret - Son Dakika

2021 yılı asfalt programı çerçevesinde bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının da yerinde incelediği ziyaretlerde Mahalle Muhtarları Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, merkez ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarını yerinde ziyaret ederek, taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesine giden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hakan Ulak ile birlikte Hacıisalar Mahallesi Muhtarı Ali Acar, Kuşlar Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşar, Yunusdere Mahalle Muhtarı Necati Yaşar, Karaköy Mahalle Muhtarı Ali Süzer, Kabaçınar Mahalle Muhtarı Üzeyir Ergül ve Ören Mahalle Muhtarı Hüseyin Ortaç'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Başkan Ergün'ün gönderdiği hediyeleri de muhtarlara teslim etti. Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Turgutlu Muhtarlar Derneği'ne yeniden başkan olarak seçilen Turan Mahalle Muhtarı Avni Gürel'i de ziyaret ederek Başkan Ergün'ün selamlarını ve tebriklerini iletti. Mahalle muhtarlarının taleplerini de dinleyen Şube Müdürleri, daha sonra mahalle muhtarlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı asfalt programı çerçevesinde bölgede gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Muhtarlar Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Yıllardır yapılmayan yolların Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından asfaltla buluşturulduğunu belirten mahalle muhtarları asfaltın hayatı ve ulaşımı kolaylaştırdığını ifade ettiler. Mahalle Muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeğim geçen tüm personellere çalışmalar nedeniyle de teşekkür ettiler.