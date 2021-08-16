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Büyükşehir'den turizm rehberi gibi web sitesi - Son Dakika

Büyükşehir'den turizm rehberi gibi web sitesi

16.08.2021 12:47
Büyükşehir'den turizm rehberi gibi web sitesi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hayata geçirilen ve Kayseri'yi tüm yönleri ile tanıtan Kayseri web sitesi, zengin bilgi ve görselleri ile hizmet verirken, adeta bir turizm rehberi gibi görev üstleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hayata geçirilen ve Kayseri'yi tüm yönleri ile tanıtan Kayseri web sitesi, zengin bilgi ve görselleri ile hizmet verirken, adeta bir turizm rehberi gibi görev üstleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi dünyaya tanıtmak için büyük gayret gösteriyor. Bu konuda projeler üreten Başkan Büyükkılıç'ın 'Akıllı Şehir Kayseri' projesi kapsamında yer alan ve kenti tanıtmak adına büyük bir görev üstlenen 'Anadolu'nun Başkenti Kayseri' adlı web sitesi, Kayseri'deki doğal ve tarihi yerlerin yanı sıra şehre dair gastronomi, kültür ve turizme dair pek çok konuda adeta bir turizm rehberi gibi görev üstleniyor.

Kayseri'yi tanıtmaya dair her konuda bilgi ve görsel içeren www.kayseri.com.tr adresli web sitesinde, "Burası Anadolu'nun orta yeri. Burası bir buluşma yeri, bugünün ve geleceğin başlangıç yeri. Hem yurt, hem memleket, hem uygarlık. Geçmişiyle ve geleceğiyle Burası Kayseri. Anadolu'nun Başkenti" ifadesine de yer verilirken, web sitesi ile Kayseri hakkında bilgi edinmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yol gösteriliyor.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Rusça da yayınlanan ve logosu 'Anadolu'nun Başkenti Kayseri' olarak tasarlanan, gerekli bilgi ve zengin görselliğin bulunduğu web sitesinde, 'gör, tat, rota, keşfet' kısımlarının yanı sıra 'yapmadan gitme, tatmadan gitme' şeklinde bölümler de yer alıyor. Kayseri'ye ait blog da bulunan web sitesinde 'alışveriş, barajlar, camiler, doğa, eğlence, hamamlar, hastaneler, konservatuvarlar, kümbetler, kütüphaneler, medreseler, müzeler, parklar, türbeler, ulaşım ve üniversiteler' başlıklarında bilgiler de veriliyor. Web sitesine www.kayseri.com.tr adlı adresten erişim sağlanıyor. - KAYSERİ

Büyükşehir'den turizm rehberi gibi web sitesi
Büyükşehir'den turizm rehberi gibi web sitesi
Büyükşehir'den turizm rehberi gibi web sitesi
Büyükşehir'den turizm rehberi gibi web sitesi
Büyükşehir'den turizm rehberi gibi web sitesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den turizm rehberi gibi web sitesi - Son Dakika


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