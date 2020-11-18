Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet - Son Dakika

Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet

18.11.2020 13:53

Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olacak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olacak.

Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet

Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olacak

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olacak. Başkan Zolan, "Attığım bu imza beni en çok mutlu eden imzalardandır. Bu tarihi mekanda birçok güzelliklerimiz olsun. Gençlerimizle, şairlerimizle, birçok farklı mesleki kurumlarımızla sohbetler olsun, çalışmalar gerçekleşsin" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin restore ederek yok olmaktan kurtardığı Adil Beştaş Evi'nin Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olmasına yönelik protokol imzalandı. Türk Ocakları Derneği Denizli Şubesi'ne tahsis edilecek tarihi evde Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi kurulacak. Denizli'nin tarihi, sosyal yaşamı, kültürel yapısı, ekonomik imkanları ve kent kimliğini akademik bir yaklaşımla değerlendirmek, gençlerin sosyal, kültürel bilinçlenmesine katkı sağlamak üzere veri tabanı oluşturmak, etkinlikler düzenlemek, farkındalık oluşturacak fikirler üretmek, kültürel devamlılığı sekteye uğratacak sorunlarla ilgili önlemler almak amaçlanıyor.

"Gelecek nesillere aktarılacak"

Uzun süredir arzu ettikleri bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Osman Zolan, "Türk Ocakları Denizli Şubemize tarihi bir mekanı vererek geçmişle bütünleşmek; ecdadımızdan gelen güzellikleri bu mekanda yaşatmak ve tüm değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak adına böyle bir protokolü imzalıyoruz. Attığım bu imza beni en çok mutlu eden imzalardandır. Bu tarihi mekanda birçok güzelliklerimiz olsun. Gençlerimizle, şairlerimizle, birçok farklı mesleki kurumlarımızla sohbetler olsun, çalışmalar gerçekleşsin. Biliyorum ki burası sizlerle, Türk Ocağımızla çok güzel olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'ım burada güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

"Şehrimiz ve milletimiz adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz"

Protokol töreninde konuşan Prof. Dr. Tok, Denizli'nin en eski sivil toplum örgütlerinden biri olan Türk Ocakları ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin imzaladığı protokolün hayırlı uğurlu olmasını diledi. Tok, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a bu tarihi Adil Beştaş Evi'ni Türk Ocakları Derneği'ne tahsis etmesinden dolayı bütün üyelerimiz adına, şehrimiz adına ve milletimiz adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Burada şehrimizle, belediyemizle, diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte kentimizin kültürüne, Türk milletinin, Türk dünyasının, gönül coğrafyamızın kültürüne hizmet edecek etkinlikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

(FP-SY-MB-Y)

Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet
Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet
Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet
Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli, İslam, Türk, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş         
12:45
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı         
11:41
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler         
11:21
Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin         
10:50
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı nisan ayından daha kötü Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı nisan ayından daha kötü         
09:21
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 14:02:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den Türk-İslam kültürüne büyük hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei