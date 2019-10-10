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Büyükşehir'den 'Türkçe' hassasiyeti

2 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, kamuoyunda sık sık eleştirilere yol açan Darmstad Caddesi'ndeki Arapça ve İngilizce tabelaların Türkçeye çevrilmesi çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Büyükşehir'den 'Türkçe' hassasiyeti, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, kamuoyunda sık sık eleştirilere yol açan Darmstad Caddesi'ndeki Arapça ve İngilizce tabelaların Türkçeye çevrilmesi çalışmalarını hızla sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, Darmstad Caddesindeki işletmelerde artmakta olan Arapça ve İngilizce yazılı tabelaların Türkçeleştirilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte koordineli bir çalışma başlattı. Arapça is yeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumun sağlanması konusundaki çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde 202 adet tabela hakkında işlem yapıldı. Arapça ve İngilizce yazıların olduğu işletmelere giderek tabelaların en kısa sürede değiştirilmesi için tebligatta bulunan ekipler, değişimin gerçekleştirilmediği durumlarda da cezai işlem uyguladı. Çalışmalar kapsamında 159 tabela tamamıyla mevzuata uygun hale getirildi. Cezai işlem uygulanan, patent başvurusu yapılan ve uygunluk aşamasında olan diğer 43 işyeri ile ilgili süreç devam ediyor.


Arapça ve İngilizce yazıların yoğunlukta olduğu işletmelerin başında Suriye mutfağına özgü yemekler yapan restoranlar, telefoncular, oto kiralama firmaları, market ve giyim sektöründeki iş yerleri geliyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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