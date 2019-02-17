Büyükşehir'den Türkü Gecesi

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İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı

Emel Sayın'ın Konserinde Duygusal Anlar Yaşadı: Mehmet Ali Erbil'i Çok Özledim

İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok