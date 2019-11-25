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Büyükşehir'den ücretsiz hayvan sağlığı eğitimi

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ev ve süs hayvanı satışı yapan petshop işletmecilerine ve yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere ücretsiz eğitim semineri verecek.

Büyükşehir'den ücretsiz hayvan sağlığı eğitimi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ev ve süs hayvanı satışı yapan petshop işletmecilerine ve yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyenlere ücretsiz eğitim semineri verecek.


Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 5 Aralık Perşembe günü "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenleyecek. Eğitim seminerine başvuruda bulunacak vatandaşlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, ilköğretim mezunu olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış olmak şartları aranacak.


2 Aralık Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Büyükşehir Belediyesine yapılacak başvuru işlemlerinde ise Orman Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilen başvuru formu, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış olduğunu gösteren belge, ikametgah belgesi, 2 vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi evrakları istenecek.


Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nün bir diğer ücretsiz eğitimi de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ev ve süs hayvanı satışı yapan kişi ve petshoplara yönelik olacak. Ücretsiz sertifikalı eğitim semineri 6 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Eğitime katılmak isteyenlerin, 2 Aralık Pazartesi günü saat 17.30'a kadar, dilekçe yoluyla Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmaları gerekiyor. - ANTALYA

Antalya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:24 Kaynak: İHA
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