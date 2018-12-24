Büyükşehir'den Ücretsiz Kayak Kursu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve kısa süre önce yeni sezona "Merhaba" diyen Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu için kayıtların başladığı belirtildi.



Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği ve 2 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak ücretsiz kursların 2 grup halinde düzenleneceği bildirilen açıklamada, "Kurslara 10-18 yaş ve 19 yaş ve üzerindeki vatandaşlar katılabilecek. Eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Vatandaşlar, kurs başvuruları için Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Yenişehir Spor Merkezi'ne müracaat edebilecek." denildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirtti.



Zolan, isteyen tüm vatandaşların kayak sporu ile tanışmalarını önerdi. Ege'nin en büyük kayak merkezine Denizli ve özellikle çevre illerden yoğun talep geldiğini vurgulayan Zolan, "Hemşehrilerimiz kayak yapanları artık televizyonlardan izlemeyecek. 10 yaşından itibaren isteyen herkes ücretsiz vereceğimiz kurslarla kayak sporu ile tanışabilecek. Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi

Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı

Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz