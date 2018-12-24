Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Ücretsiz Kayak Kursu

Büyükşehir'den Ücretsiz Kayak Kursu

5 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu düzenlenecek.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve kısa süre önce yeni sezona "Merhaba" diyen Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu için kayıtların başladığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği ve 2 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak ücretsiz kursların 2 grup halinde düzenleneceği bildirilen açıklamada, "Kurslara 10-18 yaş ve 19 yaş ve üzerindeki vatandaşlar katılabilecek. Eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Vatandaşlar, kurs başvuruları için Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Yenişehir Spor Merkezi'ne müracaat edebilecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Zolan, isteyen tüm vatandaşların kayak sporu ile tanışmalarını önerdi. Ege'nin en büyük kayak merkezine Denizli ve özellikle çevre illerden yoğun talep geldiğini vurgulayan Zolan, "Hemşehrilerimiz kayak yapanları artık televizyonlardan izlemeyecek. 10 yaşından itibaren isteyen herkes ücretsiz vereceğimiz kurslarla kayak sporu ile tanışabilecek. Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:57 Kaynak: AA

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