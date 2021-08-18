Büyükşehir'den Üniversite TOKİ Konutlarına Yol - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Bora Canbula ile birlikte üniversite toplu konutlarına ulaşımı sağlayan yol üzerinde incelemelerde bulundu. Kuruçay, yenilenen yolun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Manisa CBÜ yetkilileri de, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.