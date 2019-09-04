Büyükşehir'den üniversiteye hazırlık kursları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Üniversiteye Hazırlık Kursları açılacak. Kurslara katılmak isteyenlere yönelik olarak 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde seçme sınavı düzenlenecek.



Lise mezunlarına yönelik olarak ücretsiz düzenlenecek Üniversite Hazırlık Kursları, bu yıl Çarmuzu Semt Konağı'nda gerçekleştirilecek. Kurslar, geçtiğimiz 2 yıl Salköprü Semt Konağında düzenlenmişti.



Üniversiteye Hazırlık Kurslarına katılmak isteyenler, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm semt konakları ve eğitim merkezlerinde seçme sınavına kayıtlarını yaptırabilir. Sınav sonuçlarına göre kurslara katılmaya hak kazananlar, kayıtlarını yaptırarak derslere başlayacaklar.



Kurslarla ilgili olarak 0422 336 88 48 numaralı telefondan da bilgi alınabiliyor. - MALATYA