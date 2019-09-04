Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den üniversiteye hazırlık kursları
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Büyükşehir'den üniversiteye hazırlık kursları

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Üniversiteye Hazırlık Kursları açılacak. Kurslara katılmak isteyenlere yönelik olarak 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde seçme sınavı düzenlenecek.

Büyükşehir'den üniversiteye hazırlık kursları, System.String[]

Lise mezunlarına yönelik olarak ücretsiz düzenlenecek Üniversite Hazırlık Kursları, bu yılÇarmuzu Semt Konağı'nda gerçekleştirilecek. Kurslar geçtiğimiz 2 yıl, Salköprü Semt Konağında düzenlenmişti.

Üniversiteye Hazırlık Kurslarına katılmak isteyenler, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm semt konakları ve eğitim merkezlerinde seçme sınavına kayıtlarını yaptırabilirler. Sınav sonuçlarına göre kurslara katılmaya hak kazananlar, kayıtlarını yaptırarak derslere başlayacaklar.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:58 Kaynak: Bültenler
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