Büyükşehir’den üreticiye 31 bin ahududu fidanı
52 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve verimliliği arttırmak adına çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyerek, 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında üreticilere 31 bin adet ahududu fidanı dağıttı.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve verimliliği arttırmak adına çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyerek, 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında üreticilere 31 bin adet ahududu fidanı dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:20
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