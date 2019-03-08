Son Dakika Haberleri: Büyükşehir’den üreticiye 31 bin ahududu fidanı

Büyükşehir’den üreticiye 31 bin ahududu fidanı

52 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve verimliliği arttırmak adına çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyerek, 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında üreticilere 31 bin adet ahududu fidanı dağıttı.

Büyükşehir’den üreticiye 31 bin ahududu fidanı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve verimliliği arttırmak adına çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyerek, 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında üreticilere 31 bin adet ahududu fidanı dağıttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:20 

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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