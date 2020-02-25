Büyükşehir'den üreticiye tarımsal sulamada büyük destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den üreticiye tarımsal sulamada büyük destek - Son Dakika Ekonomi

Büyükşehir'den üreticiye tarımsal sulamada büyük destek

6 saat önce

Muğla'da nüfusun yüzde 60'ının kırsalda yaşaması ve tarımsal üretimin yaygın olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve üreticiye desteği devam ediyor.

Büyükşehir'den üreticiye tarımsal sulamada büyük destek, System.String[]

Muğla'da nüfusun yüzde 60'ının kırsalda yaşaması ve tarımsal üretimin yaygın olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve üreticiye desteği devam ediyor. Tarımsal kalkınma ve üreticinin toprağında kalması için hizmet ve projeler üreten Büyükşehir Belediyesi üreticinin ürünü için can suyu olan tarımsal sulamanın devam etmesi için sulama kanallarını temizliyor ve tamir ediyor. İl genelinde 141 mahallede 534 bin metre tarımsal sulama kanalı temizliği, 75 bin metre tarımsal sulama kanalı tamiratı yapıldı.


Başkan Gürün; "Verimli topraklarıyla Muğla üretecek, üretici kazanacak, Muğla kalkınacak"


Tarımın, üretimin her geçen gün kıymetinin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün üreten, ürettiğinin karşılığını alan, yaşadığı şehre ve ülkesine katma değer kazandıran bir Muğla için çalıştıklarını söyledi.


Başkan Gürün; "Muğla yüzde 60 nüfusu kırsalda yaşayan, sanılanın aksine sadece turizm kenti olmayan, başat ürünleri ile tarımsal üretimden büyük gelir elde eden bir şehir. 6360 sayılı Büyükşehir kanunundan sonra tarımsal sulama kanalları konusunda belirsiz bir sürece girildi. Devir tasfiye ve paylaştırma komisyonunda yaşanan belirsizlik sürecinde üreticimizin mağdur olmaması için Büyükşehir olarak tarımsal sulama konusunda çalışma başlattık. Tarımsal üretimin can suyu olan sulama kanallarının tamiratını ve temizliğini yapıyor, üreticimizin toprağını sulayarak daha fazla ürün almasını sağlıyoruz. Verimli topraklarıyla Muğla üretecek, üretici kazanacak, Muğla kalkınacak." dedi. - MUĞLA

Gürün, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 yıl önce aldığı T plaka başına bela oldu! Ne satabiliyor ne de kullanabiliyor
Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı

Son Dakika Haberleri
23:41 Otokar, Iveco Bus otobüslerini Sakarya'da üretecek
23:40 Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda (3)
23:36 Uluslararası Hırdavat Fuarı iptal edildi
23:26 Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda (2)
23:18 Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:56:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den üreticiye tarımsal sulamada büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]