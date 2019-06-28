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Büyükşehir'den 'Vatandaş memnuniyet anketi'

18 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcı belediyecilik anlayışıyla internet sayfası üzerinden 'Vatandaş Memnuniyet Anketi' başlattı.

Büyükşehir'den 'Vatandaş memnuniyet anketi', System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcı belediyecilik anlayışıyla internet sayfası üzerinden 'Vatandaş Memnuniyet Anketi' başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 2020-2024 Stratejik Planını hazırlama çalışmalarında kullanılacak vatandaş memnuniyet anketi başlatıldı. Kurumsal internet sayfası üzerinden başlatılan anket çalışmasında yapılan hizmetlerin başarı ve önem derecesi vatandaşlar tarafından belirlenecek. Katılımcı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Vatandaş Memnuniyet Anketinin ardından yapılacak değerlendirmelerle sorunlara karşı yenilikçi çözümler üretilecek.

Anket hakkında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Katılımcı belediyecilik anlayışımızla Vatandaş Memnuniyet Anketimizi başlattık. Bu anket, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 Stratejik Planını hazırlama çalışmalarında kullanılmak üzere belediyenin performansını ortaya koymak, yürütülen hizmetlerden vatandaşın memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla uygulanmaktadır. Anket ile Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri vatandaşlarımız tarafından değerlendirilecek, talep ve istekleri de belirleyeceğiz. Anketin temel hedeflerinden biri de gelecek 5 yılın öncelikleri belirlenerek birlikte planlamaktır. Anketimize katılan vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz" denildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
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