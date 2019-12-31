Büyükşehir'den veterinerlere ultrason eğitimi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası işbirliğiyle hayvanlarda ultrason cihazlarına yönelik veteriner hekimlere eğitim verdi.



Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, hayvan tedavisinde kullanılan ultrasonla ilgili genç veterinerlere bilgi verildi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Doğum ile Jinekolojisi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Ömer Korkmaz, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Mert Polat, ultrason cihazı ve kullanımı, hastalık, gebelik tespiti, tedavi yöntemlerini kedi ve köpeklerde uygulamalı olarak gösterdi. Hayvanat Bahçesi Toplantı Salonu'ndaki eğitime 45 veteriner hekimin katıldı, eğitimlerde genç hekimlerin merak ettiği konular ele alındı. Eğitim hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Kurum olarak Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'yla birlikte koordineli olarak hayvanda ultrason ve sonuçları üzerine bir eğitim düzenlemeye karar verdik. Bu konuda meslektaşlarımızın büyük bir ihtiyacı olduğunu dile getirildi. Biz de bilim insanlarıyla irtibata geçtik, eğitim hazırladık" dedi. Gaziantep Bölgesi Veterinerler Odası Başkanı Yunus Emre Özdede ise, veterinerliğin sürekli gelişime açık bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda sürekli eğitim programları düzenlemek için gayret gösteriyoruz. Bu programda hocalarımızla, kedi ve köpeklerde ultrason programı gösterilecek. Mesleki hizmeti ve kalitesini arttırmak adına kendilerine yeni şeylerde geliştirmek için de ayrıca kurslar düzenliyoruz" şeklinde konuştu.



Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalı'na öğretim görevlisi Doç. Dr. Ömer Korkmaz, hayvanlarda teşhislerin kabataslak yapıldığının altını çizerek, "Dünya artık bu sorunu kolaylıkla çözülüyor. Ultrasonla hayvanlara bir teşhis konusunda yüzde yüz doğruluk sağlıyor. Artık her veteriner klinik açtığında ultrason makinası olmak zorunda. Ama okul eğitimlerinde ultrason tam detaylı anlatılmıyor. Bugün buradaki kurslarla, veterinerlerin ultrason bilgilerini arttırılacak. Hayvanların gebelikleri, patolojileri, anormallikleri, görünenlerden ne anlarız bunlar hakkında detaylı bilgiler verilecek" ifadelerini kullandı.



Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Mert Polat da "Temel amacımız meslektaşlarımıza kaynaşmak ve bilgiyi getirmek. Maalesef geçmişte böyle şeyler yapılmadı. Bunun hem sosyal hem de mesleki bilimsel kısmını harmanlamak ve doğum ve jinekoloji konusunda algı oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP