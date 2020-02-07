Büyükşehir'den "Ya Şehit Olur ya Gazi Anteplim" belgesel gösterimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 'Ya Şehit Olur ya Gazi Anteplim' belgesel gösterimi - Son Dakika

Büyükşehir'den "Ya Şehit Olur ya Gazi Anteplim" belgesel gösterimi

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Antep'e Gazilik Unvanı verilişinin 99'ncu yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Ya Şehit Olur ya Gazi Anteplim" adlı belgesel gösterimi duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.

Büyükşehir'den

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Antep'e Gazilik Unvanı verilişinin 99'ncu yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Ya Şehit Olur ya Gazi Anteplim" adlı belgesel gösterimi duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu. Oyuncular, kurtuluş mücadelesinde direniş gösteren vatanseverleri performanslarıyla günümüze taşıdı.


Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü nedeniyle kentin düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı belgesel gösterildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Onat Kutlar Konferans Salonu'nda organize edilen "Ya Şehit Olur ya Gazi Anteplim" belgesel gösteriminde, Gazianteplilerin düşman işgalinden kurtuluşunda verdiği mücadele canlandırıldı.


Belgesel gösteriminde şehrin "Gazi" unvanını almasını sağlayan, direnişin önemli kahramanlarından olan Şehitkamil, Şahinbey ve Karayılan'ın örnek mücadelesi tekrar anımsatıldı. Belgeselin sonunda sahneye inen dev Türk bayrağı katılımcılar tarafından açıldı.


Kostüm tasarımını Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı belgeseli, Melahat Ürkmez kaleme aldı. Yönetmenliğini Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği belgeselin müziğini Can Atilla, ışık tasarımını ise Ahmet Ubuz hazırladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Bölge İdare Mahkeme Başkanı Yusuf Kaya, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım'ın katıldığı belgesel gösterimi ilgiyle takip edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor
Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den "Ya Şehit Olur ya Gazi Anteplim" belgesel gösterimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]