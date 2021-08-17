Büyükşehir'den yangın mağdurlarına destek - Son Dakika

Muğla'da 29 Temmuz tarihinde başlayan ve 11 ilçede devam eden orman yangınları sonunda 66 bin 874 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yüzde 68'i ormanlarla kaplı olan Muğla'da yanan orman alanı yaklaşık yüzde 8 olarak belirlendi. Muğla'nın ormanlık alanı yüzde 68'den yüzde 60'a düştü. Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter, bin 968 personel ve 443 araçla müdahale etti.

Yangın, ormanlık alanların yanı sıra vatandaşlara da zarar verdi. Alevlerin etkilediği bölgelerde bazı ev ve binalar zarar görürken büyükşehir belediyesi yangından zarar gören vatandaşlara destek vermeye devam ediyor.

Gıda ve hijyen paketi dağıtımı yapıldı

Yangınlar nedeniyle maddi kayıp yaşayan vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarından etkilenen 165 mahallede, 2 bin 526 haneye, 4 bin 672 gıda kolisi, 2 bin 357 adet hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 11 ilçede etkili olan orman yangını sırasında alevlere müdahale eden ekiplere 50 bin 457 gıda malzemesi ile 38 bin 923 hijyen malzemesi dağıtımı yaptı. Gıda ve hijyen desteğinin yanı sıra beyaz eşya ve ev eşyaları dağıtımı da yapılırken, hayvanlar için 185 ton kaba yem(Yonca ve Saman), 130 ton Yem (Süt yemi, besi yemi, buzağı yemi ve silaj) desteği sağlandı. Büyükşehir ekipleri ayrıca kişisel ihtiyaçlar, psikolojik destek gibi birçok farklı konuda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Gürün; "Birlikte aileyiz birlikte Türkiye'yiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ülkemizin salgın, yangın ve sel felaketleri ile boğuştuğunu, bugünlerde birlik, beraberliğin önemli olduğunu söyledi ve Büyükşehir ailesi olarak tüm güçleriyle yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Gürün; "29 Temmuz-12 Ağustos arasında Muğla tarihimizin belki de en büyük yangın felaketleri ile mücadele ettik. Bir yandan yangınların kontrol altına alınması için çaba harcayan ekiplerimiz diğer yandan yangından etkilenen, evi, işi, tarlası zarar gören hemşehrilerimizin yaralarını sarmak, onların yanında olmak için hemen seferber oldu. Yangınların sona ermesinin ardından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için özellikle tarım ve hayvancılık konularında önemli destekler vereceğiz. Maddi, manevi tüm gücümüzle hemşehrilerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte ülkemizin her kesiminden yardım ve destekler geldi. Bir kez daha destek gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bizim birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız sloganımız yangın sürecinde birlikte aileyiz birlikte Türkiye'yiz oldu" dedi. - MUĞLA