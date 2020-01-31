Büyükşehir'den yangın tatbikatı - Son Dakika
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Büyükşehir'den yangın tatbikatı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi topluma ve bünyesinde bulunan personellere olası bir yangın ihtimaline karşı deneyim kazandırmak amacıyla bir tatbikat gerçekleştirdi.

Büyükşehir'den yangın tatbikatı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi topluma ve bünyesinde bulunan personellere olası bir yangın ihtimaline karşı deneyim kazandırmak amacıyla bir tatbikat gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen yangın tatbikatı heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Aralarında vatandaşların da bulunduğu 440 kişi belediyenin ana hizmet binasından tahliye edildi. Toplumu ve personelini bilgilendirmek için organize edilen uygulama verimli geçti.


12 kişilik koruma ekibi, 14 kişilik acil müdahale yangın ekibi, 3 sağlık personeli, 14 kişilik tahliye ekibi, 11 kişilik gözlemci ekip ve 14 kişilik itfaiye ekibinin yer aldığı tatbikatta toplamda 68 görevli personel yer aldı.


Öte yandan 1 ambulans ve 2 itfaiye aracının hazır beklediği tatbikata katılan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek hayati önem taşıyan bu çalışmayı planlayan yetkililere teşekkür etti. - GAZİANTEP

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:51 Kaynak: İHA
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