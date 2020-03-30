Büyükşehir'den yardım ve destek çalışması - Son Dakika
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Büyükşehir'den yardım ve destek çalışması

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile istişarede bulunarak, koronavirüs salgını sebebiyle işini kaybeden veya...

Büyükşehir'den yardım ve destek çalışması, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile istişarede bulunarak, koronavirüs salgını sebebiyle işini kaybeden veya bu süreçten olumsuz etkilenenler için yardım ve destek çalışması başlattıklarını bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, istişare sonucunda kentin belediyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sanayici ve işletme sahiplerinin her zaman olduğu gibi bu süreçte de birlikte hareket etmesi kararının alındığını belirtti.

Belediyeler olarak bu dönemde üzerlerine düşen sosyal sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bize düşen bu sınavdan başarıyla geçmek ve en az zarar ile atlatmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde devletimiz büyük bir çaba içinde virüsle mücadele ediyor. Bu zor süreçte hepimiz taşın altına elimizi koymalı ve kardeşliğimizi göstermek için bu günleri bir fırsat olarak görmeliyiz. Devlet olarak ihtiyaç sahibi her bir kardeşimize el uzatmaya gücümüz var. Sadece son bir ayda 10 bin kardeşimizin derdine derman olduk. Bu şehirde kimseyi açta ve açıkta bırakmayacağız dedik ve bırakmayız inşallah."

Altay, Konya'nın bereketli ve sosyal yardımlaşmada dünyaya örnek bir şehir olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gücünü köklü tarihinden alan bu şehirde hiçbir dönemde açta ve açıkta kimseyi bırakmadık. Yaklaşan mübarek Ramazan ayı bizim için iyi bir fırsat. Aşı kaynamayan ev, neşesi eksik çocuk, mutfağı boş anne ve ne olacak diye düşünen baba bırakmamak için şimdi sıra bizde. Şehrimizde belediyelerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz, işadamlarımız bir araya gelerek büyük bir hayır ve bereket organizasyonuna imza atacağız. Konya her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapacaktır, bundan hiçbir şüphemiz yok."

Açıklamada, yardımda bulunmak isteyenler için, "Büyükşehir Belediyesi'nin www.konya.bel.tr internet adresine girerek yardımlar kolayca yapılabilir. Bağışlar Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Hesabına (TR 53000 1500 15800 731 000 8519) yapılabiliyor." bilgisi de paylaşıldı.

Uğur İbrahim Altay, Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:44 Kaynak: AA

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