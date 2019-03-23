Büyükşehir'den Yarı Maliyetine Beton Yollar

Asfalt kaplamada kullanılan malzemenin yurt dışından dövizle gelmesi ve pahalı olması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından İnönü'de başlatılan ve olumlu sonuç alınan 'Beton Yol' uygulaması, Seyitgazi İlçesinde 30 kilometrelik ana arter ile Tepebaşı İlçesinde 9 kilometrelik ana arterde de uygulanacak.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde denenen ve başarılı sonuçlar alınan 'Beton Yol' uygulamasına İnönü'de başlayan ve olumlu sonuç alan Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayı il genelinde ilçe kırsal yollara yayıyor. İlk etapta 30 kilometrelik bir mesafeyi kapsayan Seyitgazi İlçe merkezinden Cevizli-Bardakçı - Hankaraağaç - Gökçekuyu Mahallesine kadar olan ana arter yol beton yol oluyor. Yol genişliğini 5 metreden 7 metreye çıkartmak üzere beton uygulaması yapılacak güzergahta alt yapı çalışmalarına hız verildi.

Seyitgazili vatandaşlardan gelen talep ile bu yolu en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Yurt dışına döviz vererek aldığımız asfalt yerine, yarı maliyetiyle beton yolu tercih edeceğimiz bir döneme girdik. İlk denemelerini İnönü'de yapmış ve güzel sonuçlar almıştık. Hem iş gücünden kazandıracak, hem uzun ömürlü olacak hem de dışa bağımlılığı azaltarak daha ekonomik olacak beton yol uygulamasını etap etap yaygınlaştıracağız. Ayrıca Seyitgazi'de gerçekleştirilecek 30 kilometrelik çalışmalar sonrasında Fevzi Çakmak Mahallesini Hasanbey-Yıldırım Çiftliği-Cumhuriyet- Gökdere Mahallelerine bağlayan Hatboyu-3 Caddesi'nde de çalışmalara başlayacağız. Bu yıl içerisinde bu yolumuzu da beton yol yapacağız" dedi.

Asfalta göre daha dayanıklı, ekonomik ve uzun ömürlü olması ve kullanım sırasında daha az bakım gerektirmesi nedeniyle beton yol tercih edildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, beton yol yapımından önce altyapı iyileştirmesi yaparak yol altından geçişleri sağlamak için geçiş borularının döşenmesi çalışmaları tamamlandığını belirttiler. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri "Amacımız kırsal ana arter yolları başta olmak üzere il genelinde teknik ve ekonomik açıdan daha üstün olan beton yolları yaygınlaştırmak. Önümüzdeki dönemde beton yol uygulamasını çok farklı noktalarda uygulayacağız" şeklinde görüş bildirdiler.