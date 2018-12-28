Büyükşehir'den Yatırımcılara Çağrı
40 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi Erkilet Mahallesi'nde iki ayrı akaryakıt ve servis istasyonu arsasını ihaleyle satışa sunacak.
Büyükşehir Belediyesi Erkilet
Mahallesi'nde iki ayrı akaryakıt ve servis istasyonu arsasını ihaleyle satışa sunacak. İhale Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda 2 Ocak Çarşamba
günü gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi yatırımcılar için yeni bir fırsat daha sunuyor. 2 Ocak Çarşamba günü saat 14.10'da yapılacak olan ihaleyle Erkilet Mahallesi'ndeki iki ayrı akaryakıt ve servis istasyonu arsasının satışı yapılacak.
Her biri yaklaşık 3 bin metrekare olan arsaların muhammen bedelleri 15 milyon TL olarak belirlendi. İhalelere katılmak isteyenler en geç ihalenin yapılacağı 2 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'a kadar başvurularını yapabilecekler. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:11 Kaynak: İHA
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