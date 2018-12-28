Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Yatırımcılara Çağrı

Büyükşehir'den Yatırımcılara Çağrı

40 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Erkilet Mahallesi'nde iki ayrı akaryakıt ve servis istasyonu arsasını ihaleyle satışa sunacak.

Büyükşehir'den Yatırımcılara Çağrı, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi Erkilet Mahallesi'nde iki ayrı akaryakıt ve servis istasyonu arsasını ihaleyle satışa sunacak. İhale Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda 2 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi yatırımcılar için yeni bir fırsat daha sunuyor. 2 Ocak Çarşamba günü saat 14.10'da yapılacak olan ihaleyle Erkilet Mahallesi'ndeki iki ayrı akaryakıt ve servis istasyonu arsasının satışı yapılacak.

Her biri yaklaşık 3 bin metrekare olan arsaların muhammen bedelleri 15 milyon TL olarak belirlendi. İhalelere katılmak isteyenler en geç ihalenin yapılacağı 2 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'a kadar başvurularını yapabilecekler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:11 Kaynak: İHA

Erkilet, Güncel
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