Büyükşehir'den yatırımcılara davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den yatırımcılara davet - Son Dakika

Büyükşehir'den yatırımcılara davet

15 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde yer alan 6 adet konut+ticaret alanı arsası ile Talas-Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 adet konut alanı arsasının satışı için ihale yapacak.

Büyükşehir'den yatırımcılara davet, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Mahallesi'nde yer alan 6 adet konut+ticaret alanı arsası ile Talas-Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 adet konut alanı arsasının satışı için ihale yapacak. Her iki ihale de 10 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Mart Salı günü saat 14.00'te yapılacak olan ihalede Talas'a bağlı Reşadiye Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 221 adet konut alanı arsası toplu halde satışa sunulacak. 221 adet arsanın muhammen bedeli 20 milyon 985 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler 10 Mart Salı günü saat 13.30'a kadar başvurularını yapabilecekler.


Büyükşehir Belediyesi aynı gün saat 14.15'te ise 30 Ağustos Mahallesi'nde yer alan 6 adet konut+ticaret alanı arsası için toplu halde ihale yapacak. Kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek olan ihale için başvurular ihale günü saat 13.30'a kadar yapılabilecek. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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