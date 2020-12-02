Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek - Son Dakika

Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek

02.12.2020 14:46
Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek, System.String[]

Son dakika haberine göre Samsun'da, yatırımcılara vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi, döviz ve dövize endeksli kredi gibi desteklerin verileceği ilçelerde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarına Samsun Büyükşehir Belediyesinin yer tahsis edeceği bildirildi.

Samsun'da, yatırımcılara vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi, döviz ve dövize endeksli kredi gibi desteklerin verileceği ilçelerde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarına Samsun Büyükşehir Belediyesinin yer tahsis edeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 21 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararı ile 53 ilde teşviklerden yararlanacak ilçelere alt bölge teşvikleriyle sanayi yatırımlarının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Samsun'da da Vezirköprü, Havza, Kavak, Asarcık, Alaçam, Yakakent, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinin alt bölge teşvik kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yatırım yapacak firmalara KDV istisnası ve gelir vergisi muafiyeti yanında yüzde 30 yatırıma katkı ve yüzde 70 vergi indirimi yapılacak. Sigorta primi işveren hissesinde 6 yıl azami yüzde 25 oranında destek sağlanacak. Faiz veya kar payı desteğinde ise 4 puanlık iç kredi, 1 puan da döviz ve dövize endeksli kredi verilecek. Aynı destekler Samsun Merkez OSB, Samsun Gıda OSB ve Bafra OSB için de geçerli olacak. Buralarda yatırım yapanlara faiz veya kar payı desteğinde ise 3 puanlık iç kredi, 1 puan da döviz ve dövize endeksli kredi söz konusu olacak."

Açıklamada, 5. bölgede yer alan Kavak ve Havza OSB'lerinin diğer ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinden ayrışarak bir adım öne çıktığına işaret edilerek şu bilgiler verildi:

"Değişikliğe göre yatırım yapan firmalar, KDV istisnası ve gelir vergisi muafiyeti ile yüzde 40 yatırıma katkı ve yüzde 80 vergi indiriminden yararlanacak. Sigorta primi işveren hissesinde azami destek miktarı yüzde 35 olurken, destek süresi 7 yıl olacak. Ayrıca faiz veya kar payında ise 5 puanlık iç kredi, 2 puan da döviz ve dövize endeksli kredi desteği sağlanacak. Teşvik sistemindeki değişikliklerden biri de Samsun'da kenevirin tekstil sektörüne yönelik işlenmesi hususunda yapıldı. Daha önce sadece genel teşviklerden faydalanabilen kenevir, keten, jüt kabuk liflerinin elyaf haline getirilmesi ve entegre iplik yatırımları da artık bölgesel teşviklerden yararlanabilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe organize sanayi bölgelerinin gelişmesi için yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Karadeniz ekonomisinin bel kemiği Samsun'un sanayi, lojistik, gıda, tarım, turizm ve sağlık başta olmak üzere pek çok sektörde yatırımcılara büyük avantajlar sağladığını belirten Demir, "Gelişmiş sanayi altyapısı, deniz, kara, hava ve demir yolu bağlantıları, coğrafi konumu, iş gücü bakımından yeni yatırımlar için önemli cazibe merkezidir. Teşvik kapsamına alınan 8 ilçemiz, potansiyelleriyle kapılarını yeni yatırımcılara açmıştır. Teşvik destekleriyle ilçelerimiz yatırımlarda daha önemli hale geldi. Belediye olarak da yatırımcılara yer tahsis ediyoruz. Bu fırsat kaçmamalı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek
Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek

Organize, Samsun, Kredi, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi OSB yatırımcılarına yer tahsis edecek - Son Dakika Ekonomi


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