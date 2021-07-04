Büyükşehir'den yaz etkinlikleri

Pandemi yasaklarının kalkmasının ardından insanlar Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinliklerinde stres attı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Açık Sahne Yaz Etkinlikleri Samsunlularla buluştu. Korona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen etkinlikler bu yıl yapılabildi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde hazırlıkları tamamlanarak 2 Temmuz'da başlayan ve 18 Eylül tarihine kadar devam edecek etkinliklerin her akşam saat 19.00'da Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde olacağı bildirildi. Bu tarihler arasında aynı etkinliklerin İlkadım ilçesi Tütün İskelesi ve Canik Millet Bahçesi'nde de gerçekleştirileceği belirtildi. Program akışlarının belediyenin sosyal medya hesapları, internet sitesi ve Kültür ve Sosyal İşler Şube Daire Başkanlığı'ndan da takip edilebileceği duyuruldu.

İlk akşam etkinliğine katılarak SBB TV YouTube kanalından da canlı verilen programda vatandaşlarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 20 bin gencimize yönelik bir etkinliği başlattıklarını belirtti. Başkan Demir, burada yaptığı konuşmasında, "Alt yapı, üst yapı, kentsel dönüşümle birlikte tüm sorunları vizyonel bir şekilde çözme gayretindeyiz. Sanat, kültür, turizm gibi her alanda da en etkin şekilde Samsun'umuzu ülkemizde önemli bir merkez haline getirme, bölgenin merkezi ve hüviyetine yakışan bir şekilde çalışmaları yürütme gayreti içerisindeyiz. Bu etkinliğimizin dışında toplamda 20 bin gencimize yönelik etkinlik takvimimizi de pandemi yasaklarının kalkması ile birlikte başlatmış bulunuyoruz. İnşallah bizi biz yapan değerlerimizi hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Yaz Etkinliklerinde Türk Halk ve pop müziğin mahalli sanatçıları, konserleriyle geceye renk kattı. Konserlerin yanı sıra şiir dinletileri, şehir orkestraları, horon, zeybek, Kafkas oyunları, sportif gösteriler, söyleşiler, yarışmalar, sergiler, çocuk eğitim şenlikleri ve çocuk konserlerinin de düzenleneceği etkinliklere, İlkadım Halk Eğitim Merkezi ile Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de katkı veriyor. - SAMSUN