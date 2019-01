Büyükşehir'den Yeni Bir İstihdam Atılımı Daha: Erzurum Tekstilkent Projesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni bir istihdam projesine daha start verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni bir istihdam projesine daha start verdi. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile 2. Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Erzurum Tekstilkent Projesi'nin protokolü imzalandı.



Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in katıldığı imza töreninde projeler hakkında bilgi verildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Tekstilkent Projesi ilimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın finansörlüğünde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın koordinesinde gerçekleştirilecek olan Tekstilkent Projesi'nin uygulayıcısı Erzurum Valiliği'mizdir. Projemizi 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile birlikte yürüteceğiz. 50 dönümlük bir alanda 5 adet tekstil fabrikası yaparak, yatırımcılara tahsis edeceğiz. Bu konuda Valiliğimiz ve bizlere taahhüt edilen istihdam sayısı şuan 1750 seviyesinde. Yani Erzurumlu kardeşlerimiz bu fabrikalarda istihdam edilecek. İnşallah ilerleyen dönemlerde istihdam sayısı inşallah 4 bine ulaşacak. İnşallah bu yılın sonunda fabrikalar tamamlanacak."



MİNOTEK PROJESİ



Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarla birlikte hazırlanan MİNOTEK Projesi'ni şöyle anlattı: "Mobilya Sektörü İnovasyon ve Teknoloji Merkezi de Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Marangozlar, Duvarcılar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Erzurum Mobilyacılar ve Ağaç İşleri Yapı Kooperatifi'nin işbirliğinde hazırlandı. İmalat sanayinin gelişmesi için bu projeyi hazırladık. Kısa adı MİNOTEK olan bu proje sayesinde mobilyacılık sektörünün bölgemizin başat sektörlerinden biri olması için yoğun çaba harcayacağız."



BAŞKAN SEKMEN'DEN VALİ MEMİŞ'E ÖVGÜ



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valisi Okay Memiş'in kentin ekonomik ve iktisadi gelişimi için de yoğun çaba harcadığını, söz konusu çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, "Sayın Valimiz Okay Memiş, Erzurum'a gelir gelmez şehrimize yeni bir ufuk kattı. Turizmde ortaya konan '1 Milyon' hedef, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için yapılması planlanan projeler ve sportif kalkınmayla ilgili önemli yatırımlar için Sayın Valimiz, bürokrasiyi harekete geçirdi. Özellikle Cazibe Merkezi Programı kapsamında hazırladığımız projelerde Sayın Valimizin destekleri çok. İnşallah Erzurum'umuz bu güzel projelerle kalkınma seferberliğinde yeni ivmeler kat edecek" diye konuştu. - ERZURUM

