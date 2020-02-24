Büyükşehir'den yeni güzergah duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den yeni güzergah duyurusu - Son Dakika

Büyükşehir'den yeni güzergah duyurusu

7 saat önce

Kocaeli'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün K1 Köprülü Kavşağı'nda yapacağı çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturuldu.

Büyükşehir'den yeni güzergah duyurusu, System.String[]

Kocaeli'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün K1 Köprülü Kavşağı'nda yapacağı çalışma nedeniyle geçici güzergah oluşturuldu.


Karayolları Genel Müdürlüğü İzmit İlçesi tem otoyolu gişeleri K1 Köprülü Kavşağı bağlantı kollarında bakım onarım çalışması yapacak. Çalışmalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sorun yaşamaması için geçici güzergah oluşturuldu. Karayolları Genel Müdürlüğü 24 Şubat Pazartesi günü itibariyle İzmit İlçesi tem otoyolu gişeleri K1 Köprülü Kavşağı bağlantı kollarında bakım onarım çalışması başlattı. 2. bağlantı kolunda yapılan çalışmaları süresince oluşturulan geçici güzergah ile İzmit istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu gişelerine ulaşmak için K1 Köprülü Kavşağı D605 yan yolunu kullanacak. - KOCAELİ

Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprülü, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
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