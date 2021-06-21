Büyükşehir'den yeni muhtara hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde göreve gelen Açık'ı tebrik eden Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Yunusemre ilçesi Kaynak Mahalle Muhtarı Oktay Günger'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesinin ardından, mahallede muhtarlık seçimi tekrar yapıldı.6 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerde Adem Açık, mahalle muhtarlığını kazanarak göreve başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de, Adem Açık'ı muhtarlık binasında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de iyi dilek ve başarı temennilerini ileten Aksoy, "Demokrasimizin temel taşı olan, vatandaşlarımızla kurumumuz arasında köprü vazifesi gören mahalle muhtarlarımızı önemsiyoruz. Bu anlamda yapılacak olan çalışmalarda her zaman yanınızdayız "dedi.